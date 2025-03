Samora Correia tem as condições ideais para receber grandes competições caninas

Taça de Portugal IGP, do Clube Português de Canicultura, decorreu na Companhia das Lezírias e coroou campeão nacional que vai disputar o campeonato do mundo em Bilbau. Adeptos do desporto assumem “pouca cultura canina” em Portugal, mas que o crescimento da modalidade pode mudar essa realidade.

A Companhia das Lezírias, no Porto Alto, foi o local escolhido para a realização da Taça de Portugal IGP, do Clube Português de Canicultura. O evento atraiu vários visitantes e entusiastas do mundo canino que, apesar do mau tempo, assistiram às várias disciplinas da prova, como Pistagem, Obediência e Defesa. A competição contou com 17 participantes oriundos de várias regiões de Portugal e Espanha. Os treinadores e os seus animais tiveram a oportunidade de se deslocar para as instalações da Companhia das Lezírias três dias antes do começo das provas para realizarem treinos livres e a facilitar a adaptação dos cães ao terreno.

Hugo Oliveira e o seu pastor alemão Idun de Parayas sagraram-se campeões nacionais nesta prova e garantiram ainda o apuramento para o Campeonato do Mundo de IGP, que se realiza em Bilbau. Hugo Oliveira trabalha como jardineiro no município de Barcelos, faz do treino de cães um passatempo movido pela paixão e curiosidade que se despertou desde cedo, dado o contacto que sempre teve com os animais. Ao contrário de outros participantes, Hugo Oliveira ingressa em competições apenas com os seus próprios cães, com os quais define também uma rotina de treino no seu dia a dia. “Por vezes faço 100 quilómetros num dia para ir treinar a uma pista específica ou realizo treinos com pessoas das forças policiais”, explica a O MIRANTE.

