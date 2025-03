Arruda dos Vinhos prepara investimentos na segurança rodoviária

Município vai avançar com sinalização vertical e semáforos com controlo de velocidade em vários locais.

Vão chegar a várias estradas e arruamentos no concelho de Arruda dos Vinhos várias obras de melhoria da sinalização que visam aumentar a segurança rodoviária. Entre elas está a colocação de sinalização vertical com controlo de velocidade na rua Irene Lisboa, junto ao centro de saúde, bem como à entrada do Parque das Rotas, com sinalização vertical para peões com tecnologia LED.

A informação foi avançada em reunião de câmara pelo vice-presidente do município, Paulo Pinto. O município vai também instalar semáforos com controlo de velocidade na Estrada Nacional 248-3, entre a Ponte da Laje e a rotunda das tertúlias e também na recta junto ao Pingo Doce e entre Alcobela de Cima e Alcobela de Baixo. No âmbito da segurança rodoviária Paulo Pinto anunciou também a colocação de almofadas redutoras de velocidade na rua António Pinheiro de Lacerda e na Herdade do Cereeiro.