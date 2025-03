Cartaxo quer recuperar hábito de escrever cartas à mão

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, vai permitir trocar cartas em parceria com as bibliotecas de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente e Chamusca. Na ficha de inscrição, disponível na biblioteca, cada participante escolhe um pseudónimo que será a sua identificação. Cada biblioteca dispõe de uma caixa de correio na qual o participante coloca, mensalmente, a sua carta, sendo que a biblioteca afixa sempre a data limite para a entrega.

Entre os participantes de todas as bibliotecas serão formados pares de correspondentes e quando a biblioteca na qual se inscreveu receber uma nova carta, o participante será informado por WhatsApp ou e-mail. No final do projecto, que se prevê de um ano, a biblioteca vai proporcionar a possibilidade de se encontrarem, em mútuo acordo.