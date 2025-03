Pescam duas armas de fogo no rio Almonda em Torres Novas 

Com recurso a ímanes, dois cidadãos dedicaram-se à pesca magnética no rio Almonda. Entre os objectos recolhidos estavam duas armas que foram entregues à Polícia.

Dois cidadãos estrangeiros, que têm como passatempo fazer pesca magnética nos rios da região, pescaram duas armas de fogo no rio Almonda, em Torres Novas, com recurso a cordas com ímanes atados na ponta. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, tendo os agentes recolhido as armas.

A pescaria ocorreu durante a tarde de sábado, 15 de Março, e parte dela foi presenciada pela vereadora na Câmara de Torres Novas, Elvira Sequeira, que em declarações a O MIRANTE diz estar surpreendida com a quantidade de metais que foram removidos daquele troço do rio, a montante e jusante da tarambola. “Recolheram um balde cheio de metais, peças grandes e pequenas... havia um pouco de tudo e, meio disso, duas armas”, afirmou a autarca.

Esta não é a primeira vez que os cidadãos se dedicam à pesca de metais. Em 2022 estiveram algumas horas a recolher peças metálicas com os ímanes junto à ponte velha e na Levada, no rio Nabão, em Tomar. Entre as peças recolhidas estavam duas trotinetas e um sinal de trânsito.