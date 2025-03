O “Guia das Árvores Autóctones de Alenquer” tem como objectivo dar a conhecer o património ambiental do concelho e sensibilizar a sociedade para a preservação do meio ambiente.

Alenquer assinala Dia Mundial da Árvore com lançamento do Guia das Árvores Autóctones

O Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional das Florestas vai ser assinalado em Alenquer com o lançamento do “Guia das Árvores Autóctones de Alenquer”, da autoria da divisão de Ambiente do Município com ilustrações científicas de Fernando Correia.

O livro é um produto de sensibilização pelo bem da Natureza que pretende difundir a importância da preservação das espécies autóctones e que surge no âmbito do projecto Árvores Emblemáticas e Autóctones de Alenquer. “Trata-se de um trabalho de literacia ambiental que pretende mobilizar a sociedade para a necessidade de preservar e valorizar o meio ambiente, garantindo um conhecimento elementar sobre aquilo que é possível encontrar neste concelho”, refere a câmara em nota de imprensa.

Alenquer destaca-se pelas paisagens e pelo património natural, tendo parte do seu território classificado como área protegida, como sucede com a Serra de Montejunto e com o Canhão Cársico da Serra de Ota.

Criada em 2021, a Rede Municipal de Conservação da Natureza abraça a iniciativa com o intuito de gerir e promover o património natural alenquerense. O guia vai ser apresentado na sexta-feira, 21 de Março, no salão nobre dos Paços do Concelho.