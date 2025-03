Arruda dos Vinhos aprova Plano Municipal de Turismo para impulsionar o desenvolvimento local

O município de Arruda dos Vinhos vai avançar com um Plano Municipal de Turismo, que tem como principais objectivos valorizar os recursos naturais, potenciar o enoturismo e o turismo rural do concelho, bem como promover o desporto ao ar livre, a gastronomia, o património cultural e apoiar os produtores de vinho.

O plano reforça o compromisso do executivo municipal em fazer do turismo um pilar fundamental para o desenvolvimento do concelho e foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara. Para Arruda dos Vinhos, o turismo tem-se afirmado como um sector de grande importância na economia, sendo um factor essencial na requalificação e diversificação da economia local. E para garantir que esse desenvolvimento ocorra de forma sustentável e estruturada, é necessário adoptar um instrumento de gestão que oriente a estratégia turística para o futuro.

“É compromisso deste executivo promover o turismo na nossa terra e consideramo-lo um pilar fundamental no desenvolvimento do nosso concelho”, destacou o presidente do município, Carlos Alves (PS). O futuro modelo do plano vai basear-se numa dinâmica concertada entre agentes públicos, privados e a comunidade local, promovendo um ambiente colaborativo que ocorrerá em várias fases. Arruda dos Vinhos não será o primeiro município da região a avançar com um plano municipal de Turismo: Santarém, recorde-se, também já desenvolveu um plano semelhante.