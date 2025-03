Criança atropelada na estrada que liga Vale de Cavalos à Chamusca

Uma criança, cuja idade ainda não foi possível apurar, foi atropelada por uma viatura ligeira na Estrada Municipal 586, que liga Vale de Cavalos à Chamusca, mais precisamente no cruzamento da estrada de campo.

A vítima foi helitransportada em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo informou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo a O MIRANTE.

O alerta foi dado às 11h52 e no local estiveram 23 operacionais apoiados por 11 viaturas, entre Bombeiros Voluntários da Chamusca, Bombeiros Municipais de Alpiarça, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém, Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas, GNR e INEM com um meio aéreo.