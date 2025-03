Dois homens, um deles um adolescente, foram resgatados do interior da viatura na Estrada das Vinhas da Erra. Veículo ficou submerso devido à subida do caudal de uma ribeira.

Duas pessoas resgatadas com vida de viatura submersa no concelho de Coruche

Uma viatura foi arrastada pela corrente na Estrada das Vinhas da Erra, no concelho de Coruche, devido à subida do caudal de uma ribeira, ficando submersa.

Os dois ocupantes, dois homens de 42 e 17 anos, sofreram ferimentos leves e foram transportados para o Hospital de Santarém, segundo informou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

O veículo permanece ainda dentro de água, prevendo-se a sua remoção quando as condições de segurança o permitirem.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Municipais de Coruche, Bombeiros Voluntários de Almeirim, Cruz Vermelha Portuguesa e GNR.