Enguia volta a ser o prato principal em vinte restaurantes do concelho de Salvaterra de Magos

Março é um mês especial para os restaurantes do concelho de Salvaterra de Magos. A enguia é a grande protagonista de vários pratos em vários estabelecimentos, seja escalada, frita ou em espetada, a “rainha do Tejo” atrai visitantes de todo o país. No restaurante Zé da Marreta, em Marinhais, a participação no Mês da Enguia é uma garantia. “Quase desde o início da iniciativa que aderimos, mesmo quando estávamos noutros estabelecimentos”, afirma Filomena Cruz, chefe da cozinha da marisqueira. A cozinheira assume que o mês de Março é particularmente trabalhoso, pela quantidade de pessoas que visitam o concelho em busca do melhor prato de enguia, mas acabam por desafiar o paladar com outras especialidades.

A cozinheira revela que o restaurante tenta sempre “preservar os sabores antigos, mesmo com algumas inovações”, exemplo disso é a enguia escalada, um prato que veio surgindo em consequência do próprio Mês da Enguia e que se junta à enguia frita, enguia de escabeche ou até mesmo a sopa de enguia. Filomena Cruz considera que o peixe é fácil de cozinhar e que, apesar de não trabalhar muito com peixe do rio na sua cozinha, a enguia ajuda a manter a tradição gastronómica da região. “Mesmo não estando situados em Salvaterra de Magos, somos uma casa com algum nome e as pessoas procuram-nos, não se importando de vir a Marinhais e aproveitar para conhecer a vila”, admite.

Abrir portas no Mês da Enguia

Situado junto à Estrada Nacional 118, o restaurante Quinta do Parque Real voltou a abrir portas precisamente neste mês de Março, não perdendo a oportunidade de participar em mais uma edição da iniciativa promovida pelo município. O estabelecimento, que esteve encerrado ao público desde Agosto, renasce com um conceito de “cozinha portuguesa contemporânea”, com pratos de enguia a serem servidos durante todo o ano. Inácio Moura, gerente do espaço, enfatiza o papel do restaurante para o turismo da região, considerando-o um “ex-líbris” no concelho. O empresário garante qualidade e proximidade nesta “nova vida” da Quinta do Parque Real, olhando com bons olhos para o Mês da Enguia, em que o estabelecimento terá uma ementa especial dedicada à “rainha do Tejo”.

O restaurante aderiu ao Mês da Enguia há oito anos, conta Marta Firmino, cozinheira e gerente do restaurante. Admite que o evento traz muitas pessoas ao restaurante e, os próprios funcionários gostam de dar recomendações de locais a visitar no concelho, de forma a contribuir para o turismo regional. Admite que a pausa em Agosto foi necessária para a equipa se reorganizar e abrir portas com um conceito que tem o objectivo de conquistar cada vez mais clientes com sabores tradicionais. Lucas Falleiros é o novo chefe da Quinta do Parque Real. Há mais de 13 anos “na estrada”, já passou pela cozinha francesa, italiana, tailandesa, mediterrânea e a do seu país de origem, brasileira. Na chegada ao Ribatejo, admite que o que o encantou mais foi a proximidade com os produtores, algo que pretende transmitir na nova ementa do restaurante. “Sou muito fã de matéria-prima e quero tirar proveito dessa proximidade com os produtores para dar ênfase aos sabores locais”, admite, salientando que o principal objectivo nesta “reinvenção” do restaurante é unir a tradição à inovação, conservando a gastronomia local, um dos pilares essenciais para o restaurante.

Entre os pratos na Quinta do Parque Real, destacam-se a enguia escalada, a cataplana de enguias e a espetada de enguias com batata a murro, entre outras confecções mais tradicionais, como a enguia frita e o ensopado de enguias. Lucas Falleiros admite que o peixe é fácil de preparar e cozinhar, sendo a primeira vez que está a ter mais contacto com esta iguaria, apesar de já a ter trabalhado antes.

O Mês da Enguia arrancou dia 1 de Março e abrange todo o concelho de Salvaterra de Magos. A iniciativa conta com duas dezenas de restaurantes aderentes, tal como um programa variado de diversas actividades culturais que estão aliadas ao evento. Entre o cartaz, destacam-se espectáculos de música, dança, comédia, torneios desportivos e, claro, várias actividades gastronómicas ligadas à enguia.