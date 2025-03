Hoje é dia de São José em Santarém, feriado municipal

Hoje é dia de São José, feriado municipal em Santarém. Para esta quarta-feira, 19 de Março, feriado municipal, mantém-se a cerimónia de reabertura da Torre das Cabaças pelas 09h30, a missa em honra de São José, na Sé, pelas 10h30, seguida de procissão caso as condições climatéricas o permitam. A programação prevista para quinta-feira, dia 20, foi totalmente cancelada e transferida para segunda-feira, 24 de Março, nomeadamente a Noite de Tunas e a actuação dos 8 D’Aldeia.

Recorde-se que o programa das Festas de São José em Santarém sofreu alterações devido à previsão de chuva e vento forte até final desta semana, com o programa a estender-se até terça-feira, 25 de Março, data em que vai acontecer o concerto de Tony Carreira, inicialmente previsto para dia 19. Na tarde do último dia decorre ainda o concerto do Conservatório de Música de Santarém.