Rota dos Templários é a grande atracção do Médio Tejo na Bolsa de Turismo de Lisboa

De 12 a 16 de Março, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo vai estar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) a apresentar a Rota dos Templários e todas as experiências que fazem do Centro de Portugal um destino turístico único e singular. Vão ser cinco dias onde a CIM do Médio Tejo e os seus 11 municípios vão promover a região de forma conjunta, através do contacto directo com potenciais investidores e turistas.

A 12 de Março, no stand do Turismo Religioso (pavilhão 2), foi apresentada a Rota dos Templários, uma Rota que celebra o legado templário na região, através de um conjunto de recursos patrimoniais e experiências imersivas. Nesse dia, e no stand do Turismo Religioso, procede-se à assinatura da Adenda ao Protocolo da Rota dos Templários Portugal com novos municípios que vão entrar formalmente nesta Rota, reforçando-se a ambição de expandir esta oferta turística a nível nacional.

No mesmo dia, foi apresentado o “Caminho do Médio Tejo, três itinerários a descobrir”, no âmbito dos Caminhos de Fátima. Ainda neste dia, a partir das 17h00, no stand do Turismo do Centro (pavilhão 1), os municípios do Médio Tejo apresentaram uma programação diversificada. A 13 de Março, o destaque vai para a Estação Náutica de Castelo do Bode, que será promovida conjuntamente com as Estações Náuticas de águas de interior no stand do Turismo do Centro.

Para Manuel Valamatos, presidente da CIM Médio Tejo, “é com grande entusiasmo que destacamos a importância da participação da nossa região na BTL. Este evento representa uma oportunidade única para promover as nossas riquezas naturais, culturais e gastronómicas, bem como para atrair novos investimentos e fomentar o desenvolvimento económico regional”, refere citado em nota de imprensa.