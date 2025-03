José Arruda é o novo presidente da SEDES Santarém e tem consigo a sua consultora

José Arruda é o novo presidente da SEDES, em Santarém, substituindo Salomé Rafael, que terá desistido do cargo por se sentir insatisfeita com a organização de que Álvaro Beleza é presidente. José Arruda é um conhecido militante do Partido Socialista (PS) do Cartaxo, que desempenha há vários anos o cargo de secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, um cargo onde é preciso ter tempo e vida para viajar assim como disponibilidade e gosto para muitas jantaradas e convívios.

Recorde-se que José Arruda retirou do Cartaxo para Santarém a sede da Associação de Municípios Portugueses do Vinho dois dias depois de João Heitor ter ganho as eleições no Cartaxo destronando o Partido Socialista. Até hoje, segundo O MIRANTE apurou, José Arruda nunca se justificou perante João Heitor, que é líder de um dos concelhos que melhor representa a associação de que José Arruda é secretário-geral.

José Arruda não é conhecido pela sua capacidade de liderança mas, segundo fontes socialistas que O MIRANTE ouviu, para a SEDES de Santarém serve, uma vez que “pouco há para fazer que não seja reunir os camaradas de vez em quando para discutirem o sexo dos anjos”. José Arruda não se livra das críticas que já na altura da criação da SEDES Santarém foram feitas a Salomé Rafael. A lista de José Arruda reúne a nata dos socialistas que, por qualquer razão, ou estão em cargos públicos ou não estão em lado nenhum e precisam de aparecer para dizerem que estão vivos. Curiosidade ou não, a secretária–geral da SEDES é precisamente Célia Maria Arsénio Barroso, que foi vereadora do PS em Coruche e que é desde há muitos anos consultora de José Arruda na associação que temos vindo a citar.

A candidatura de José Arruda foi anunciada na última iniciativa da SEDES realizada em Santarém no mesmo momento em que Salomé Rafael anunciou que não se recandidatava ao lugar.