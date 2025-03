Polícia Municipal de Alenquer vai ficar alojada em edifício com amianto

A antiga escola P3, no Carregado, onde vai ficar a Polícia Municipal e Protecção Civil de Alenquer ainda tem telhado em fibrocimento, material que contém amianto. Cobertura será substituída mais tarde, diz a câmara, porque as obras são faseadas.

O telhado da antiga escola P3, no Carregado, onde vai ficar instalada a Protecção Civil Municipal de Alenquer e a Polícia Municipal (PM), ainda tem o telhado em fibrocimento, material que contém amianto, mineral potencialmente cancerígeno. A questão foi levantada pelo porta-voz da Comissão de Moradores do Carregado, João Silva, que quis saber se a Câmara de Alenquer pretende corrigir a situação. “Não faz sentido instalar a Protecção Civil num edifício que não oferece segurança”, disse.

De acordo com o presidente do município, Pedro Folgado (PS), as obras na antiga escola vão ser realizadas de forma faseada. Actualmente, estão a ser executados arranjos internos para acomodar a Polícia Municipal, sendo que o telhado vai ser substituído mais tarde.

A Polícia Municipal vai apenas funcionar durante o dia, lamentou João Silva, o que significa que durante a noite não haverá policiamento. “Estão apenas a actuar como fiscais”, afirmou. Pedro Folgado diz que numa primeira fase não é possível ter uma polícia 24 horas por dia em Alenquer. A Polícia Municipal só tem seis agentes e a expectativa é que os outros dois lugares em aberto no concurso sejam preenchidos.