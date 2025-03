Queda de árvore deixa casal desalojado em Azambuja

Duas pessoas ficaram desalojadas depois da habitação onde residiam, na zona do Vale da Adega, no concelho de Azambuja, ter sido atingida por um eucalipto de grande porte na madrugada desta quinta-feira, 20 de Março, devido à passagem da depressão Martinho. A informação foi confirmada a O MIRANTE pela vereadora com o pelouro da Protecção Civil, Ana Coelho, que adiantou que a habitação foi dada como inabitável após ter sido alvo de vistoria urgente por parte dos técnicos do município.

“A casa ficou completamente destruída. Estamos a acompanhar a situação e vamos alojá-los nestas primeiras noites e ajudá-los a perceber que tipos de apoios existem”, adiantou a vereadora, acrescentando que os serviços vão entrar em contacto com o proprietário da habitação.

O alerta para a queda do eucalipto foi dado pelas 02h30 e para o local deslocou-se o serviço municipal de Protecção Civil, os bombeiros e o serviço de Acção Social. No concelho de Azambuja registaram-se nessa madrugada 30 ocorrências devido à passagem da tempestade Martinho, entre outras a queda de uma antena de rádio em Casais dos Britos que levou ao corte de trânsito e de uma árvore num dos edifícios da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja que provocou alguns danos no telhado.