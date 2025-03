“Quero ver quem te vai amar assim horrorosa”. Vítima de violência doméstica pede justiça

Arrancou no Tribunal de Santarém, na manhã de quarta-feira, 12 de Março, o julgamento do homem acusado de ter violado, mutilado e agredido física e psicologicamente a sua companheira à época, Filipa Rodrigues. O caso remonta a Março de 2024, estando o arguido acusado de um crime de violação agravada, um crime de sequestro, na forma agravada, um crime de violência doméstica, um crime de ofensa à integridade física (grave) qualificada, na forma tentada, um crime de acesso ilegítimo, um crime de gravações e fotografias ilícitas, um crime de detenção de arma proibida. E, ainda, um crime de violência doméstica contra a filha dos dois. A primeira sessão do julgamento decorreu à porta fechada.

Segundo a acusação a que O MIRANTE teve acesso, o Ministério Público (MP) acredita que o arguido “agiu consciente e voluntariamente (...) com intenção expressa de molestar a saúde e o corpo da ofendida e de lhe provocar as dores e lesões verificadas, o que quis e concretizou (...) prejudicando o seu bem-estar e ofendendo-a na sua dignidade”.

Filipa Rodrigues veio através da sua página nas redes sociais pedir que “se faça justiça”, lembrando, com a publicação da fotografia que o arguido lhe tirou depois de lhe rapar o cabelo, as palavras que este lhe disse: “quero ver quem te vai amar assim horrorosa”. “Foi esta a frase que me disse quando me tirou esta foto com o meu telemóvel, para eu poder guardar como recordação. Depois disto, não estando satisfeito com tudo o que já tinha feito, foi buscar a tesoura da poda, obrigou-me a ajoelhar-me e deu-me a hipótese de escolher os dois dedos que eu queria que ele me cortasse”, recorda a cabeleireira de Tomar.

O arguido, ao qual foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, recorde-se, solicitou que seja avaliada a sua eventual inimputabilidade alegando que “padece de doença psiquiátrica e que, no final de 2022 e em 2023, esteve de baixa médica durante cerca de um ano, por doença do foro psiquiátrico”, lê-se em despacho do MP.