Antigo edifício da Zona Agrária de Coruche vai servir para apoio oncológico

A Câmara de Coruche vai avançar com a construção de uma unidade de cuidados continuados para doentes oncológicos no antigo edifício da Zona Agrária. O projecto será desenvolvido em parceria com a associação Encostatamim.

A Câmara Municipal de Coruche vai instalar uma unidade de cuidados continuados para doentes oncológicos no antigo edifício da Zona Agrária, através de um investimento de 800 mil euros e com conclusão prevista para 2026. O presidente da autarquia, Francisco Oliveira (PS), revelou à Lusa que este projecto é “um sonho” para o município e para a associação Encostatamim, entidade que prestará apoio aos doentes. A associação tem feito um trabalho meritório no concelho, sublinha o autarca, mas não dispõe de um espaço próprio onde possa desenvolver a sua missão.

A iniciativa surge no âmbito do Acordo de Transferência de Gestão de Património Imobiliário Público sem Utilização, que permite às câmaras municipais reivindicar imóveis devolutos do Estado para projectos de interesse local. No caso de Coruche, a escolha recaiu sobre o edifício anteriormente pertencente à Direcção Regional de Agricultura, que será alvo de uma requalificação para garantir condições adequadas aos utentes.

O projecto ainda se encontra em fase de desenvolvimento técnico, mas prevê a adaptação do espaço para receber doentes em situações de maior fragilidade. A gestão da unidade ficará a cargo da Encostatamim, que contará com o apoio da autarquia na execução da obra. Francisco Oliveira adiantou que o município está disposto a assegurar o investimento necessário, mas pretende recorrer a fundos da área da acção social para complementar o financiamento. A autarquia vai candidatar-se a apoios disponíveis e, eventualmente, a própria associação poderá solicitar fundos específicos para equipamentos e instalações. O município prevê que a unidade de cuidados continuados esteja concluída e pronta a receber doentes em 2026.