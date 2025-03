Centro de Ciência Viva de Constância recebeu mais de 350 mil visitantes em duas décadas

O Observatório Astronómico de Constância foi fundado em 2000 e entrou na rede de Ciência Viva em 2004 passando a ser Centro de Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia. É gerido por uma associação e já recebeu mais de 356 mil visitantes desde a sua abertura. Máximo Ferreira, presidente do Centro de Ciência Viva de Constância, explica a O MIRANTE que as visitas guiadas são parte da estratégia que a equipa usa para divulgar a ciência e, neste caso, a Astronomia. “Não temos máquinas a explicar as exposições, as visitas são sempre guiadas. Esta é a nossa convicção”, sublinha. Máximo Ferreira acrescenta que só se faz um trabalho efectivo adaptando a exposição dos conceitos consoante o tipo de visitante e o seu conhecimento acerca do tema, e para isso é preciso o contacto directo com um especialista.

O centro conta com seis mediadores de ciência que se desdobram para garantir a melhor experiência a todos os visitantes. Pedro Nuno é um deles e reforça a importância de personalizar as visitas e de envolver cada pessoa. Enquanto mostra o planetário a O MIRANTE explica como se pode adaptar os conteúdos da apresentação a cada grupo de visitantes. “Não fico a debitar constelações. Faço perguntas às pessoas e envolvo-as”, reitera. Como em todos os centros da rede, em Constância também se desenvolve a Escola Ciência Viva durante todo o ano lectivo. Alunos de todo o país do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico passam uma semana no centro a explorar os microscópios e telescópios e até calçam umas galochas para ir ao lago descobrir a fauna e a flora. O projecto é um sucesso junto dos mais novos, assegura Máximo Ferreira, referindo que as escolas são responsáveis pela maioria das visitas ao centro e lamentando o desinteressa da população geral no espaço. O responsável garante mesmo que 90% das visitas ao centro são de pessoas de fora do distrito de Santarém.

O Centro de Ciência Viva tem o maior telescópio público do país e recebe muitos estudantes e entusiastas da astronomia, que escolhem o local para usar os espaços de observação nocturna, que incluem seis cúpulas e um abrigo de telescópio. Os visitantes podem ainda usar o parque de campismo adjacente ao centro para pernoitar. Máximo Ferreira diz estar apreensivo quanto ao futuro dos estudos em muitas áreas da ciência. “O fosso entre o conhecimento profundo e aquilo que cada pessoa sabe em média está a aumentar”, sublinha.