Encontro Ibérico do Azeite regressa a Abrantes

O Simpósio do Azeite, integrado no Encontro Ibérico do Azeite, arranca na sexta-feira, 21 de Março, a partir das 09h00, na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) e conta com a presença de vários especialistas ligados à fileira do azeite. Ajudas de investimento ao sector, como tornar as variedades portuguesas economicamente rentáveis, o olival e as alterações climáticas são os temas que vão estar em análise durante o Painel I, dedicado ao “Olival”.

O Painel II tem como tema o “Azeite” e vai debater matérias como a tecnologia do azeite, o controlo e contaminantes do azeite e o papel da ASAE na fiscalização do mercado do azeite. O Painel III inicia os trabalhos com “O mercado do azeite” onde serão analisados o estudo da cadeia de valor do azeite, a perspectiva ibérica do sector, os mercados emergentes e as perspectivas do mercado português. Durante o último painel do simpósio, “Olivoturismo e sustentabilidade” será o tema a debater e serão apresentados casos de estudo da Casa Anadia e do projecto “Apadrina un olivo”.

O Mercado Municipal de Abrantes vai ser palco do Fórum do Azeite, com workshops, provas de azeite e a iniciativa “Sabores com Azeite” nos restaurantes aderentes, no sábado, 22 de Março, entre as 09h00 e as 19h00. No domingo, 23 de Março, realiza-se uma caminhada em Mouriscas, promovida pelo projecto Apadrinha uma Oliveira e Associação Cultural das Rotas de Mouriscas, com ponto de partida na milenar Oliveira do Mouchão, passagem por diversos olivais e fim no Canal de Alfanzira.

O Encontro Ibérico do Azeite tem como objectivo valorizar a importância do azeite, promover a história do concelho de Abrantes na produção do azeite e a sua importância no desenvolvimento económico e social do país. É uma iniciativa do município em parceria com uma comissão organizadora composta por diversas entidades onde se encontram representados agentes que intervêm na fileira do azeite, nomeadamente, Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei; Apadrinhaumaoliveira.org, Associação de Agricultores do Ribatejo, entre outras. Mais informações e inscrições no site do Encontro Ibérico do Azeite.