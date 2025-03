Escolas fechadas esta sexta-feira em Vila Franca de Xira devido à depressão Martinho

As actividades lectivas em cinco escolas do concelho de Vila Franca de Xira encontram-se suspensas devido a estragos causados pela passagem da depressão Martinho na madrugada de 20 de Março. Os estabelecimentos afetados são a EB1 São Sebastião – Castanheira do Ribatejo, EB1 Vala do Carregado – Castanheira do Ribatejo, EB1 Bairro do Paraíso – Vila Franca de Xira, EB1 n.º 1 de Alhandra – Alhandra e a EB1 de Alpriate – Vialonga. Em comunicado a Câmara de Vila Franca de Xira diz estar a trabalhar para garantir as condições necessárias para a rápida reabertura destes estabelecimentos de ensino. A passagem da depressão Martinho pelo concelho de Vila Franca de Xira provocou um total de 185 ocorrências, maioritariamente quedas de árvores e de estruturas. No terreno, segundo a Protecção Civil Municipal, estiveram mobilizados 706 operacionais pertencentes aos corpos de bombeiros, Serviço Municipal de Proteção Civil, PSP, GNR, SMAS, câmara municipal e juntas de freguesia, que segundo o município "actuaram de forma coordenada para minimizar os danos e repor a normalidade". Ainda segundo o município os trabalhos de limpeza prosseguem para garantir a segurança e o regresso à normalidade, sendo dada prioridade à reabilitação das infraestruturas escolares afectadas. As autoridades locais continuam a monitorizar a situação e apelam à população para que mantenha a prudência e reporte eventuais situações de perigo.