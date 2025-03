Família de Marinhais fica sem tecto na sequência do mau tempo

O mau-tempo destruiu a casa de um casal de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, com três filhos. Ana Silva optou por ir para casa da irmã, em Muge, para ficar mais perto da escola dos filhos. A força do vento fez com que as chapas sandwich dos quartos das crianças partissem as telhas das outras divisões. Ana Silva mudou tudo para o seu quarto, mas calcula que haja electrodomésticos avariados e a prioridade tem sido tratar da roupa das crianças para terem o que vestir.

"Apesar de hoje ser um dia muito difícil porque o mau-tempo destruiu o nosso lar, vamos arregaçar as mangas e construir tudo de novo, porque eu estarei aqui e nada me vai mandar abaixo”, escreveu o marido João Teles numa mensagem deixada nas redes sociais.

As regiões da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, maioritariamente no distrito de Santarém, registaram ontem 359 ocorrências causadas pela depressão Martinho, maioritariamente quedas de árvores, deslizamentos de terra e danos em infraestruturas, informou fonte da Proteção Civil à agência Lusa. Este é mais um a caso a lamentar de uma família desalojada.