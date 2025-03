Ferido grave em acidente de trabalho na Zona Industrial de Santarém

Um trabalhador ficou ferido com gravidade devido à queda da cobertura de um armazém na Zona Industrial de Santarém, esta sexta-feira, 21 de Março, perto da hora de almoço. O ferido, de nacionalidade paquistanesa, com 30 anos de idade, estava em cima do telhado do edifício, que foi um stand de automóveis e que está a ser recuperado, quando as chapas cederam e caiu de uma altura de mais de sete metros. O acidente ocorreu cerca das 12h00 e que estava perto do local diz que se ouviu um enorme estrondo. Às 12h30 o ferido estava a ser estabilizado e as equipas de socorro estavam a avaliar a situação, sendo que a vítima foi transportada para o Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa com traumatismo craniano grave. No local está a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém.