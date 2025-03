João Pereira morreu quando mudava o pneu de um camião no Vale de Santarém

João Pereira, de 35 anos e residente no Vale de Santarém, concelho de Santarém, foi a vítima mortal do acidente ocorrido na manhã de sábado, 15 de Março, no Vale de Santarém. O jovem, motorista de pesados, estaria a mudar o pneu da viatura no parque da empresa quando a cabine cedeu e foi atingido. João Pereira pertencia à direcção do Ateneu Artístico Cartaxense, no Cartaxo, há cerca de um ano e foi descrito pela associação como alguém muito alegre e disponível. O seu falecimento levou o Ateneu a cancelar o evento na discoteca Lipp‘s a 5 de Abril e o dinheiro será devolvido a quem comprou pulseira. João Pereira era casado e deixa uma filha pequena.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado às 11h59 e para o local foram mobilizados 16 operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Bombeiros Voluntários de Santarém, VMER do Hospital de Santarém e GNR.