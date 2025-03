Mais uma morte na Barragem de Castelo do Bode

Um homem de 41 anos perdeu a vida na quarta-feira, 19 de Março, na Barragem de Castelo de Bode, no lado de Abrantes. Segundo explicou a O MIRANTE fonte dos Bombeiros do Voluntários de Abrantes, quando chegaram ao local encontraram o homem sentado num muro da barragem mas, apesar das várias tentativas de diálogo, não conseguiram evitar a queda fatal a uma altura de várias dezenas de metros. O acidente fatal ocorreu por volta das 14h30 dessa quarta-feira.

Este é mais um episódio trágico na Barragem de Castelo de Bode que acaba com a morte de uma pessoa. Há cerca um ano e meio, um jovem tomarense também perdeu a vida na barragem, desta vez do lado de Tomar, depois de cair de uma altura superior a 30 metros para uma zona seca da barragem num terreno pertença da EDP. Antes da tragédia, o jovem deixou um texto dirigido à mãe e ao pai a desabafar muitos dos problemas existenciais que sentiu ao longo dos últimos anos e partilhou as dores e anseios que o fizeram tomar algumas atitudes que o fizeram arrepender-se. Na mesma altura, um homem, de 37 anos, ligou para os Bombeiros de Tomar a avisar que dentro de momentos se ia atirar da Barragem de Castelo de Bode. No entanto, o operador que recebeu a chamada e outros elementos dos bombeiros conseguiram, com recurso ao diálogo e à compreensão, que o homem decide-se abandonar o parapeito e evitar uma queda fatal.

Se precisar de ajuda contacte “SOS VOZ AMIGA” através dos contactos telefónicos 213544545/912802669/963524660 (todos os dias das 16h00 às 24h00).