Mau tempo causa estragos nas instalações da AD Carregado

Os ventos fortes da depressão Martinho provocaram estragos na bancada e na cobertura do pavilhão da Associação Desportiva do Carregado. Os trabalhos de reparação já estão em curso.

A depressão Martinho provocou danos significativos no campo da Associação Desportiva do Carregado (ADC). A bancada e a sua cobertura foram gravemente afectadas pelo mau tempo de 20 de Março, assim como o pavilhão, que sofreu estragos nas clarabóias e na cobertura por causa do vento.

A direcção da ADC diz que está a trabalhar para reparar os danos nas infraestruturas afectadas. O clube agradeceu a rápida intervenção da empresa Pedrosa na remoção de obstruções na via adjacente ao Campo José Lacerda Pinto Barreiros e a acção da Protecção Civil municipal e a todos os que demonstraram solidariedade face aos estragos ocorridos.