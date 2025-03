Problemas técnicos afectaram cinema em Benavente e piscinas de Samora Correia

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), justificou, na última sessão da assembleia municipal, os problemas que afectaram recentemente as piscinas de Samora Correia e o Cineteatro de Benavente. Segundo o autarca, a desregulação dos sistemas de controlo de temperatura nas piscinas levou ao encerramento temporário do equipamento, enquanto uma avaria na máquina de projecção tem causado o cancelamento sucessivo de sessões de cinema.

As piscinas municipais de Samora Correia e Benavente, ambas requalificadas pelo executivo, incluíram a instalação de um sistema de controlo remoto para monitorizar parâmetros como a temperatura da água e os níveis de cloro. “Efectivamente, no final de Fevereiro, registámos uma desregulação nos sistemas das piscinas de Samora Correia, que exigiu ajustamentos para garantir o equilíbrio térmico e as condições adequadas de funcionamento”, indicou.

O equipamento funciona com diferentes temperaturas, uma vez que na nave do tanque da piscina a temperatura terá de permanecer um grau acima para não existir sensação de arrefecimento. Depois, quando o utente passa para os balneários a temperatura volta a descer e no percurso do balneário para o átrio desce ainda mais. O que se verificou foi um desequilíbrio destas diferentes temperaturas e as pessoas sentiram uma sensação térmica indesejável. O autarca esclareceu ainda que, devido a esse problema, verificou-se um excesso de humidade e condensação, o que levou ao encerramento temporário das instalações por questões de segurança e conforto dos utentes. “A situação foi resolvida e, neste momento, ambos os equipamentos estão a funcionar normalmente”, garantiu.

Outro tema abordado foi o cancelamento repetido de sessões de cinema no Cineteatro de Benavente, nos meses de Janeiro e Fevereiro. A deputada municipal Cristina Branco, do PSD, manifestou preocupação com a situação, referindo que o público só tem sido informado das suspensões pouco antes das exibições. O presidente da câmara explicou que a avaria na máquina de projecção se deve à indisponibilidade imediata de peças sobressalentes. “Este mundo globalizado deixou de manter stocks de componentes, o que significa que as peças têm de vir directamente da fábrica. Neste caso, a peça necessária vem do Japão e poderá chegar a qualquer momento”, esclareceu o edil.

Entre os filmes afectados pelos problemas técnicos estiveram “Mufasa – O Rei Leão” (31 de Janeiro), “Sonic 3” (14 de Fevereiro) e “Paddington na Amazónia” (28 de Fevereiro). “Wicked”, que estava previsto para 10 de Janeiro, também foi cancelado.