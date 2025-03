Degradação de estradas no Sardoal origina discussão entre autarcas

Na última Assembleia Municipal do Sardoal, as obras e investimentos previstos nas estradas e ruas do concelho levaram a um confronto entre o presidente da câmara, Miguel Borges, e o presidente da Junta de Freguesia do Sardoal, Miguel Alves. Questionado pelo autarca da junta sobre que investimentos estão a ser feitos nas estradas degradadas do concelho, o presidente da câmara afirma que já foram requalificadas várias vias, sendo prioridade aquelas que estão em locais onde moram pessoas. O autarca acrescenta que este executivo já investiu milhões de euros nesta matéria, sem a ajuda de fundos comunitários, mas salienta que o dinheiro não dá para tudo e que por isso espera que os próximos executivos continuem os trabalhos realizados até agora.

O presidente da Junta de Freguesia do Sardoal sublinhou que ainda há várias estradas que estão “uma desgraça”, como a travessa de Santa Clara e a rua do Sarabando, que são locais que já foram alvo de muitas reclamações, uma vez que são sítios onde passam muitas pessoas e onde há muito tráfego. Entre respostas e perguntas, que a certo ponto foram interrompidas pelo presidente da assembleia municipal, Miguel Borges finalizou a sua intervenção reforçando as suas afirmações anteriores e salientando o Plano de Actividades e Orçamento do concelho está delineado e lá está “bem explícito” todas as obras e os investimentos que serão feitos nos próximos cinco anos, entre 2025 e 2029.