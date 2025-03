Embargada obra ilegal na fábrica poluidora em Parceiros de Igreja

A Câmara de Torres Novas ordenou o embargo das obras na fábrica de processamento de bagaço de azeitona Cratoliva, instalada em Parceiros de Igreja, para “instalação de um equipamento de grande dimensão para filtragem de fumos, sem a devida licença administrativa”. Em resposta a O MIRANTE, o município presidido por Pedro Ferreira (PS) refere que, no dia 6 de Fevereiro de 2025, a fiscalização municipal deslocou-se ao local, tendo detectado a instalação daquele equipamento sem a devida licença, o que levou a que tivesse sido determinada “uma ordem de embargo total das obras por um período de dois anos”.

A empresa exploradora e a proprietária dos edifícios, a Mirabaga Indústria e Comércio Alimentar S.A, foram notificadas a 13 de Fevereiro da decisão de embargo através de carta registada com aviso de recepção e estão, segundo o município, a respeitar a ordem. Estas empresas já tinham sido notificadas devido a vários incumprimentos, tendo, em resposta às exigências legais, comunicado a 23 de Janeiro que procederam a “diversas medidas/regularizações”. O MIRANTE contactou várias vezes o gerente da Cratoliva, Carlos Simões que não atendeu nem respondeu ao pedido por escrito de contacto.

O município garante ainda que se encontra “a aplicar todos os procedimentos legais para garantir a regularização da situação”, acrescentando que “todas as medidas impostas visam garantir o cumprimento da legislação urbanística e a defesa do interesse público”.

Operação da ASAE motivou processo-crime

Recorde-se que, em Julho de 2024, a fábrica foi alvo de uma operação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), tendo sido instaurado um processo-crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e apreendidos 18.200 litros de óleo alimentar e 177.690 rótulos com menção de azeite. Também nesse ano, e por considerar que a Cratoliva não tinha condições para laborar, a Câmara de Torres Novas deu 90 dias à empresa para regularizar várias situações que estavam em inconformidade com a lei.

Na altura, o gerente da Cratoliva, Carlos Simões, disse à Lusa não ter recebido “qualquer notificação” por parte do município, mas reconheceu que a actividade da fábrica pode originar “algum mau cheiro” na aldeia, embora estivessem a fazer “investimentos na ordem dos dois milhões de euros para alterações” para mitigar o problema. Carlos Simões tinha a expectativa de retomar a laboração em Janeiro deste ano já com um “electrofiltro, para evitar fumos e cheiros”, instalado. A fábrica está sem actividade desse Julho de 2024.