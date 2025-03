Furtos de vários artigos no cemitério do Cartaxo

A PSP do Cartaxo recebeu numa semana três denúncias de furtos no cemitério do Cartaxo, apurou O MIRANTE junto do Comando Distrital de Santarém da PSP. Em causa estão furtos de figuras religiosas e jarras em cobre e bronze de várias campas. O munícipe Augusto José Nunes Verças lamentou nas redes sociais o furto da santa que estava na campa dos seus pais. “É lamentável que nem os mortos têm descanso. Este mundo está a ficar perdido”, escreveu.