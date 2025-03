A vítima ficou encarcerada no veículo e acabou por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Jovem de 23 anos perde a vida em despiste no concelho de Coruche

Fernando Santos, jovem de 23 anos, perdeu a vida na madrugada deste sábado, 22 de Março, na sequência de um despiste ocorrido na Estrada Nacional 251, perto da localidade de Fazendas da Arriça, freguesia de Branca, concelho de Coruche.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Coruche-Canha, foi dado às 06h35 e, à chegada das equipas de socorro, a vítima encontrava-se encarcerada no veículo, em paragem cardiorrespiratória.

Os bombeiros procederam a manobras de desencarceramento e tentaram reverter a situação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.

A Búzios Coruche recordou Fernando Santos com uma nota de pesar onde refere o jovem fez parte da família da associação desde cedo, tendo sido nadador-salvador júnior, aluno do curso de nadador-salvador e instrutor nadador-salvador júnior. A sua dedicação, espírito de equipa e compromisso com a segurança aquática marcaram todos os que tiveram o privilégio de o conhecer.

Também o Instituto Politécnico de Portalegre lamentou a partida do jovem salientando a perda de “um amigo, um colega, mais um dos nossos. Neste momento de dor e consternação, endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, amigos e a todos os que partilharam o seu caminho”.

Ainda não são conhecidas as datas das cerimónias fúnebres.