Águas de Santarém lançou site com novas funcionalidades

A empresa municipal Águas de Santarém lançou um novo site, no mesmo endereço electrónico, desenvolvido com foco na sustentabilidade e na experiência do utilizador. A plataforma disponibiliza uma nova funcionalidade que permite a celebração de contratos de fornecimento de água através de reconhecimento facial e inteligência artificial, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e eficiência.

Para o presidente do conselho de administração da empresa municipal, Ramiro Matos, o novo site representa um marco na transformação digital da empresa. “Apostamos em soluções inovadoras que simplificam a vida dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, promovem a sustentabilidade. A funcionalidade de reconhecimento facial é um exemplo claro do nosso compromisso em garantir um serviço mais ágil, seguro e ecológico”, disse.

A par do novo site, a Águas do Ribatejo dispõe de um canal do Youtube com as últimas novidades, campanhas e dicas úteis que promovem a preservação da água, do ambiente e do planeta.