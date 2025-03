Os automóveis eléctricos vieram para ficar e os baixos impostos também ajudam

A desconfiança inicial de muitos condutores face aos veículos eléctricos está a desaparecer e o futuro será a mobilidade eléctrica, acreditam os conselheiros comerciais da Roques Vale do Tejo, empresa concessionária Renault e Dacia, que voltou a ser parceiro de O MIRANTE na cerimónia dos prémios Personalidade do Ano que se realizou em Santarém. Foram apresentados dois dos novos modelos da Renault: o Rafale Plug In e o Scenic totalmente eléctrico. A cerimónia das Personalidades do Ano, que reuniu diversas figuras do panorama associativo, empresarial e político nacional e regional, é um palco de destaque para promover os veículos amigos do ambiente, quer por condutores particulares quer pelas empresas.

“Nota-se, pouco a pouco, que as pessoas começam a aceitar os benefícios dos carros eléctricos. Sobretudo para as empresas, que têm menos impostos, deduzem o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) a 100 por cento e beneficiam de custos de manutenção reduzidos”, destaca Fernando Patrício, conselheiro comercial da marca a O MIRANTE. Um dos exemplos de como as empresas podem ter mais-valias nos carros eléctricos é o caso do Renault Scenic eléctrico, onde o valor do IVA que as empresas podem reaver ronda os 9 mil euros, um montante significativo para as contas dos empresários. Já o Renault Rafale Plug In, explica Fernando Patrício, beneficia de um desconto especial para empresas, permitindo enquadrá-lo no primeiro escalão da tributação autónoma, com possibilidade de dedução total do imposto.

A melhoria na rede de infraestruturas de carregamentos também é considerado um factor positivo para a disseminação cada vez maior dos veículos eléctricos, com a existência de postos de carregamento em diversos locais e com o facto de supermercados e algumas instituições estarem a oferecer vantagens aos utilizadores de carros eléctricos, incluindo tempo de carregamento gratuito. Para os conselheiros comerciais da Roques VT, a Renault é vista também como uma marca com uma vantagem competitiva no mercado, sendo um dos poucos fabricantes a conceber os seus veículos eléctricos de raiz, com uma plataforma dedicada exclusivamente a esta tecnologia e já com muita experiência nos veículos eléctricos, onde o Zoe foi pioneiro.

Fernando Patrício explica que a marca é a única em Portugal a dispor de um centro específico de reparação de baterias, em Loures, integrando uma rede global de quatro dezenas de centros especializados, dando uma resposta direccionada especificamente para este sector. “O primeiro passo é explicar às pessoas as vantagens e os benefícios dos veículos eléctricos e, no final, penso que se renderão à mobilidade sustentável. É uma mais-valia”, concluíram os representantes da Roques Vale do Tejo.