Margens do rio Tejo galgaram em vários concelhos da região

Os caudais do rio Tejo registaram um aumento considerável devido à chuva dos últimos dias, com a passagem da depressão Martinho, e às descargas das barragens espanholas, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). A ANEPC fez ainda uma lista das vias de comunicação afectadas e há a registar inundações ou submersões de estradas nos municípios da Azambuja, Benavente, Salvaterra de Magos, Coruche, Golegã, Cartaxo, Santarém, Almeirim, Abrantes, Constância, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas.

A Protecção Civil lançou também um alerta relativo ao rio Sorraia, uma vez que foi registada uma subida do caudal em Coruche. “Com o aumento das descargas a montante, é esperado que os caudais continuem a subir”, explicou a ANEPC. Face ao elevado risco de subida dos caudais, a Protecção Civil aconselhou a retirar animais, equipamentos agrícolas, carros ou outros bens das zonas que tendencialmente inundam. Evitar passar em zonas alagadas - seja a pé ou com viaturas - é também outro dos conselhos dados.