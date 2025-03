Morreu o campino Joaquim Carlos que dedicou a vida à criação de gado

Joaquim Carlos, campino de Samora Correia e maioral da Ganadaria Palha, morreu aos 72 anos, foi tornado público na sexta-feira, 21 de Março. Durante vários anos maioral da Feira de Maio de Azambuja, festa na qual foi homenageado em 2008, Joaquim Carlos foi um homem do campo que dedicou a sua vida à criação de gado.

Filho do campino Joaquim Isidro dos Santos, figura célebre e icónica do Ribatejo, Joaquim Carlos era actualmente o patriarca da família onde geração após geração continua ligada à campinagem. Em 2010, em mais uma edição da Feira de Maio, Joaquim Carlos fazia-se acompanhar, a cavalo, pelo seu neto André Santos de, na altura, três anos e meio e com um traje em ponto pequeno. Confessava o campino, aos 58 anos, que gostaria de ver o neto a seguir-lhe as pisadas numa “profissão bonita” que com o tempo foi conquistando as suas “regalias”. Além disso, dizia, nem todos podem ser doutores e vai haver sempre gado para tratar.

“Com esta perda, o mundo taurino e o Ribatejo ficam mais pobres, mas a nossa tradição e a nossa memória ficam valorizadas para a posteridade com o legado do maioral Joaquim Carlos”, escreveu a Câmara de Azambuja em comunicado no qual endereçou sentidas condolências à família do antigo maioral.