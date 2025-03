Mulheres são um quarto dos bombeiros no distrito de Santarém

Marlene Parracho, bombeira há 32 anos nos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, e formadora; Thays Freixo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja; e Irina Batista, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, foram convidadas pela Associação Social Amigos de Samora Correia a dar o seu testemunho no Dia Internacional da Mulher. O colóquio “Ser mulher nos bombeiros”, inserido nos 50 anos dos Bombeiros de Samora Correia, decorreu no Palácio do Infantado, numa altura em que as mulheres não chegam a um quarto dos bombeiros recenseados a nível nacional (7.400 mulheres num universo de 30.433 bombeiros) e são pouco mais de um quarto no distrito de Santarém, 437 mulheres em 1710 bombeiros (25,56%).

Marlene Parracho tinha 17 anos quando abraçou a profissão e foi um choque para a mãe quando disse que ia ser bombeira. A mãe acabou por se revelar o seu maior suporte ao cuidar das suas duas filhas, agora bombeiras, das quais engravidou aos 22 e 24 anos, para poder frequentar os cursos e ir para os incêndios. A vontade de ser bombeira nasceu de um acidente de viação com que se deparou, da “magia” de ver a ambulância chegar e os bombeiros a actuar, conta. “Houve grandes homens na altura que me ensinaram no terreno a ser bombeira. Se queria, tinha de ir e fazer melhor do que eles. Nunca tive ajuda para subir umas escadas. Já não era a Marlene, era um amigo no meio de tantos homens!”, refere. Lembra-se dos primeiros incêndios, em que era a única mulher no teatro de operações e garante que nunca houve uma falta de respeito. Retirou-se dos incêndios porque prometeu que ia ser mãe de Leonor, de 9 anos, porque não sente que tenha sido mãe das outras duas filhas. “As pessoas precisam da minha inteligência e foco e não dos meus sentimentos. Senão deixava de ser aquilo que era, trazia os problemas para casa e não era capaz de ir trabalhar amanhã”, conclui.

Thays Freixo nasceu no Brasil e mudou-se para Portugal aos 17 anos, quando os pais, que viviam desde 2000 em Vila Franca de Xira, a foram buscar ao país natal. Viveu e trabalhou em Vila Franca e, em 2008, casou-se e comprou casa em Castanheira do Ribatejo. Quis frequentar um curso de primeiros socorros e desafiada por uma pessoa amiga realizou a formação inicial para bombeiro, mesmo com a barreira linguística. Apaixonou-se pelo mundo dos bombeiros e desde 2015 que é profissional da corporação. Era adjunta do comandante Ricardo Correia desde 2018 e foi um choque quando ele saiu. “Não estava à espera de ser comandante, fui apanhada de surpresa. Quando falaram comigo a primeira vez não quis, só ao fim de alguns dias. Fiquei triste por ele ter saído, pela pessoa que é e pelo que fez por Azambuja. Era inteligente, dinâmico e com quem aprendi muito. Ainda hoje temos boa ligação e tiramos dúvidas um com o outro”, afirmou em entrevista a O MIRANTE em Setembro de 2024. Com o voto de confiança dos colegas assumiu o cargo e sublinha que nunca se sentiu discriminada por ser mulher. Os Bombeiros de Azambuja têm 15 mulheres no activo e oito são profissionais.

“O que manda nesta área

é a competência”

Thays Freixo renovou a comissão de adjunta sem saber que teria um convite para comandante. A sua intenção era terminar a licenciatura na área da Protecção Civil e Bombeiros. Aceitou por espírito de missão, continuar a desenvolver a casa que a acolheu e onde se formou como bombeira. “Tive a sorte e a felicidade de encontrar no corpo de bombeiros de Azambuja homens com uma mentalidade muito aberta. Nós não temos de querer estar no mesmo patamar. Se quiséssemos, estaríamos a colocar-nos num patamar inferior. O que queremos é objectivos de vida, sonhos, profissionalismo, e isso não é disputa. O que manda nesta área é a competência, a habilidade, o dia-a-dia”, refere, acrescentando que os antigos comandantes lhe bateram à porta a disponibilizar ajuda.

Mãe de três filhos, de nove, cinco e três anos, Thays Freixo afirma que tenta contornar a situação quando vai para as ocorrências e que o filho mais velho não pode ouvir sirenes. O filho do meio já percebe e em 2017 quando voltou a casa dos incêndios em Góis, e depois de ter visto um carro dos bombeiros de Azambuja na televisão, pediu para não voltar aos bombeiros. “Vêem-nos como exemplo e como heróis, mas estão a sofrer. Sofrem porque chegamos atrasados à festa da escola ou não fomos. Ligamos à pressa ao pai ou à avó para não estar lá o vazio”, confessa.

Uma direcção com as mulheres em maioria

No caso de Irina Batista, educadora de infância, foi o pai e o companheiro que a incentivaram a assumir o cargo de presidente da associação humanitária, a título gratuito. Numa direcção com um homem, por só mulheres terem aceitado o convite, explica, foram bem acolhidas e não há distinção. Para si faz sentido continuar a assinalar o Dia da Mulher, por considerar que a mulher tem uma essência especial. “Além de querer ser independente, também é mãe, também tem o seu trabalho, as suas dificuldades enquanto ser individual e procura sempre um lugar na nossa sociedade de forma igual ao homem. Faz muito sentido este Dia da Mulher para valorizar a nossa pessoa, o nosso ser, as nossas capacidades e competências, porque ser mulher não é ser menor”, afirmou.

Ana Assunção Cardoso Rocha foi uma das sete fundadoras da Associação de Assistência de Samora Correia. A colectividade vai recuperar a primeira ambulância da associação. Uma Peugeot 504 adquirida, em Março de 1975 por subscrição pública pelo valor de 205 contos (pouco mais de mil euros). O viúvo da fundadora, João Rocha, 80 anos, recordou que a esposa integrou o grupo para desempatar as votações e colocar ordem na comissão de seis homens.

Já o vereador da Câmara de Benavente, Luís Feitor, afirmou na sua intervenção que o papel da mulher está ameaçado pela muçulmanização da Europa e reconheceu as mulheres como “o pilar da vida e da família”.