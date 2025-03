Profissionalismo e paixão pela cozinha são denominador comum nos alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo

Os alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) voltaram a marcar presença na cerimónia Personalidades do Ano de O MIRANTE, onde vários convidados elogiaram a qualidade das iguarias e o profissionalismo dos alunos. Como já é habitual, a equipa foi liderada pelo chef José Pereirinha, que guiou e coordenou os jovens ao longo da gala, que foi realizada no Convento de São Francisco, no dia 13 de Março. Cerca de metade dos alunos pertencem ao curso de Restaurante e Bar e a outra metade está inscrita no curso de Cozinha e Pastelaria, concordando todos que, para vingarem na profissão, é preciso ter gosto no que se faz e manter sempre o profissionalismo.

Leonardo Gonçalves, de 18 anos, destaca a necessidade de manter sempre o rigor que a profissão exige, ressalvando que também é preciso ter muita paciência e dedicação. O aluno está no curso de Restaurante e Bar e afirma que sempre achou interessante a vertente do bar, apesar de ser uma área que exige longas horas de trabalho. “É uma profissão que exige muito movimento e atenção, mas que gosto muito, pois permite-me dar asas à minha imaginação e fazer criações minhas. Também me dá oportunidade de estar sempre em contacto com pessoas”, refere a O MIRANTE.

Letícia Antunes, de 18 anos, está no curso de Cozinha e Pastelaria e também salienta que a maior exigência da profissão é manter o rigor e profissionalismo, sendo a parte mais gratificante do trabalho saber que os clientes estão satisfeitos. “O que me traz mais satisfação é ver que toda a dedicação que tenho posto durante estes três anos tem dado frutos e que estou a crescer como profissional. E depois também é sempre bom ver que após um longo dia de trabalho as pessoas gostaram do que servimos e preparámos”, explica. A jovem escabalitana afirma que desde pequena sempre gostou de cozinhar e que apesar de a hotelaria ser uma profissão exaustiva, adora o que faz. “Ainda estive no curso de humanidades, mas acabei por não gostar e como sempre adorei cozinhar, mudei de área. Acho que nasci para isto, porque sempre fiz muito bolos com a minha mãe e era costume aos sábados cozinharmos para toda a família. É uma profissão que adoro”, vinca ao nosso jornal.

Orgulho de criar bons profissionais

Por detrás de toda a equipa de jovens alunos destaca-se a coordenação do chef José Pereirinha, de 58 anos, que trabalha na EPVT há 15 anos. Natural do concelho de Cantanhede, José Pereirinha ingressou na profissão por mero acaso ao ir estudar sem grandes expectativas para a Escola de Hotelaria do Porto. No entanto, acabou por gostar da profissão e ao longo dos anos já trabalhou em vários restaurantes do distrito de Santarém. Actualmente é professor na área de hotelaria e restauração e afirma que a maior recompensa da sua profissão é ver ex-alunos tornarem-se chefes de cozinha ou directores de hotéis. “É uma grande responsabilidade ensinar jovens a serem bons profissionais e é muito satisfatório ver que depois alcançaram o sucesso. É uma enorme gratificação e orgulho fazer parte da jornada de tantos jovens profissionais”, sublinha.

Com uma vasta experiência na área, José Pereirinha afirma que para alcançar o sucesso na profissão é necessário gostar do que se faz, pois é uma actividade que exige muitos sacrifícios. “É uma vida que ocupa muito tempo e que exige muita disponibilidade e sacrifício. É preciso muito esforço e trabalho, mas também é essencial que haja paixão pela profissão”, remata.