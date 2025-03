Reclamada mais vigilância policial em Povos para acabar com festas pela noite dentro

Nas últimas semanas têm-se sucedido festas de moradores na rua até altas horas da madrugada no bairro de Povos, em Vila Franca de Xira, e a situação tem motivado queixas de outros residentes que reclamam direito ao descanso. A situação, descreveram vários moradores a O MIRANTE, está a acontecer por parte de cidadãos de várias etnias que ficam a beber e a comer nas ruas até altas horas da madrugada, muitas vezes com música ligada, situação que já obrigou a Polícia de Segurança Pública (PSP) a intervir várias vezes.

O caso está a ganhar dimensão e numa das últimas reuniões de câmara uma moradora do bairro, Luísa Borges, decidiu ir dar nota directa ao executivo sobre o descontentamento. “Recorrentemente têm havido festas até horas tardias, ainda ontem foi até às três da manhã e noutros dias até às seis da manhã. Tenho contactado as autoridades policiais e já mandei mais de 20 e-mails à câmara sobre isto mas até agora não houve ninguém que tivesse a hombridade de me dizer alguma coisa”, lamentou a moradora.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), mostrou-se sensibilizado com a queixa e lamentou o ruído de vizinhança, apelando a que todos os moradores que se sintam incomodados contactem a PSP. “Os nossos serviços que acompanham essa matéria têm vindo a fazer contactos com as diferentes fontes de ruído no bairro e continuaremos a acompanhar essa matéria. Porque todos temos direitos e temos deveres. Se somos intransigentes nos nossos direitos então devemos também ser nos nossos deveres. Nos moradores em casas municipais esse é o princípio”, garante o autarca, que promete continuar a acompanhar o processo.

Para o presidente do município, quando há ruído é importante que as forças policiais actuem já que são elas, em primeiro lugar, que têm a competência para o fazer cessar. “Já pedi aos serviços para revisitar esta matéria e reforçar a chamada de atenção aos moradores. Queremos tranquilidade nos nossos bairros municipais, as pessoas merecem o seu descanso e divertimento mas sem incomodar os vizinhos, isso não pode ser”, critica. Fonte policial confirma a O MIRANTE que têm existido queixas no bairro sobre o excesso de ruído nas ruas durante a noite e há indicações para que o patrulhamento na zona venha a ser reforçado no bairro nos próximos dias.