VFX quer implementar propostas climáticas de cidadãos até 2030

Vila Franca de Xira mantém o compromisso com implementar as dez propostas aprovadas na Assembleia de Cidadãos para o Clima, em Outubro do ano passado, e realizou no dia 15 de Março um encontro para avaliar o ponto de situação do projecto.

Em comunicado o município explica que as propostas já passaram por uma análise técnica detalhada, permitindo esclarecer melhor as intenções dos cidadãos e definir as estratégias mais eficazes para a sua concretização.

Durante a reunião foi apresentada a metodologia para tornar as propostas dos cidadãos uma realidade na política climática municipal. São acções que o município quer implementar até 2030. O encontro teve lugar no salão do Clube Vilafranquense e contou com a presença da vice-presidente da Câmara de VFX, Marina Tiago, bem como dos embaixadores designados pelos participantes da Assembleia de Cidadãos para o Clima. A reunião teve também a participação da Fundação Calouste Gulbenkian, entidade parceira do município na concretização do projecto.

Em Outubro, recorde-se, um conjunto de cidadãos propôs à câmara que crie um sistema de alerta de calor excessivo no concelho, com informação sobre as medidas de protecção a tomar, a criação de um plano de emergência municipal para ondas de calor e criação de um gabinete de apoio verde com o intuito de incentivar a autoprodução de energia. Os cidadãos recomendaram também a criação de sistemas de reaproveitamento de água com reutilização das águas de lavar as mãos e de tomas de banho para água da sanita, a promoção de um concurso para criação de varandas verdes e hortas verticais, criação de acções de formação em lares e escolas sobre os comportamentos a adoptar em dias de calor excessivo e a criação de refúgios climáticos. Outra das ideias passa por instalar pavimentos e alcatrão reflector de calor, diminuição da presença de carros no interior das cidades e implementação de coberturas verdes nas infraestruturas públicas.