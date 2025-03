Vila Franca de Xira investe mais 800 mil euros em novas ilhas ecológicas

O município de Vila Franca de Xira vai investir 800 mil euros na compra de várias ilhas ecológicas para instalar em várias zonas do concelho, destinados à deposição de resíduos urbanos. A proposta foi aprovada em reunião de câmara e contempla a compra de contentores subterrâneos com diferentes capacidades: 3 metros cúbicos (m3) para resíduos indiferenciados, 5m³ para papel/cartão, 5m³ para embalagens, 3m³ para vidro e 1m³ para biodegradáveis. O município fundamenta a realização da despesa com a necessidade de melhorar o serviço de deposição de resíduos urbanos aos munícipes e cumprir as metas estabelecidas pela Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos. Além disso, a medida visa atender aos critérios de rácios de equipamentos por número de alojamentos e quantidade de resíduos gerados num raio de 100 metros.