Esfaqueou a mulher sete vezes em Alverca do Ribatejo

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública por ter esfaqueado a ex-mulher sete vezes com uma faca de cozinha em Alverca do Ribatejo. A vítima está hospitalizada em Vila Franca de Xira. O homem, de 34 anos, foi detido por suspeitas da prática de um crime de violência doméstica e vai aguardar julgamento em prisão preventiva. O caso aconteceu a 21 de Março em Alverca do Ribatejo.

Depois de várias discussões anteriores com a vítima, de quem se encontrava separado há alguns meses, decidiu segui-la entre o seu trabalho e a residência, onde forçou o diálogo com a mulher e entrou na habitação. A discussão continuou a agravar-se até que este agarrou numa faca de cozinha e a esfaqueou sete vezes em diversas partes do corpo, incluindo no rosto, tentando desfigurá-la.

O homem, que já terá antecedentes criminais, pôs-se depois em fuga enquanto a mulher pediu socorro. Foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Alverca e encaminhada para o Hospital Vila Franca de Xira, onde foi submetida a várias intervenções cirúrgicas com vista a tratar os ferimentos sofridos.

A PSP diz ter desencadeado depois diligências com vista à identificação do agressor, que foi localizado, abordado e detido na posse de uma arma de fogo. Após revista dos agentes policiais foi apreendida, além da arma, seis munições, uma faca e 295 euros em numerário.