Igreja de Alcamé recebe obras com promessa de ficar pronta a tempo da romaria de verão

O Santuário de Nossa Senhora Imaculada Conceição de Alcamé, situado na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, será alvo de obras de reparação e beneficiação que rondarão os 54 mil euros e que há muito eram reclamadas pelos fiéis.

A igreja precisa há muito de uma intervenção urgente de manutenção e conservação, sobretudo obras de reparação e beneficiação das paredes exteriores, pintura, impermeabilização da cobertura para impedir que continue a chover no seu interior e a colocação de redes nas janelas para impedir a entrada de pássaros. O santuário é propriedade da Companhia das Lezírias, que se comprometeu com o município a pagar metade do valor da obra e a transferir para a Câmara de VFX 25.500€. A proposta de protocolo para os trabalhos foi aprovada em reunião de câmara e Marina Tiago, vice-presidente do município, acredita que os trabalhos estarão prontos a tempo da tradicional romaria ao santuário que este ano se realiza no dia 21 de Junho, solstício de verão. “O santuário é um elemento importante e de relevo para a nossa cultura. É sempre um ponto de encontro e celebração para as várias comunidades do nosso concelho. Esta intervenção vai ter em conta a romaria a Alcamé e foi preparada para se poder, assim o estado do tempo o permita, que nada inviabilize os momentos de celebração da comunidade e de evocação cultural e histórica da ermida”, informou a autarca.

