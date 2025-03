Rotários de Vila Franca de Xira homenageiam presidente da OGMA

O CEO da OGMA - Indústria Aeronáutica de Alverca, Paulo Sérgio Monginho, vai ser distinguido com o título de profissional do ano pelo Rotary Club de Vila Franca de Xira. A cerimónia vai ter lugar na quarta-feira, 26 de Março, pelas 20h00, no Hotel Lezíria Parque, situado na Avenida Barranco de Cegos em Vila Franca de Xira. A cerimónia inclui jantar e as inscrições estão abertas com um custo de 30 euros.

Paulo Monginho é licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tem um executive MBA pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e conta com diversas formações na área da fiscalidade, liderança e estratégia corporativa ministradas pela Porto Business School, Universidade Católica Portuguesa e AESE Business School. Iniciou o seu percurso na OGMA em 2011, exercendo diferentes cargos ao longo deste período, nomeadamente director executivo comercial, director de estratégia, marketing e relações institucionais, director de relações institucionais e director de vendas e desenvolvimento de negócio. Entre 1995 e 2011 passou pela Goodyear Tire & Rubber Company, na qual assumiu diferentes cargos executivos, nomeadamente diretor-geral da filial portuguesa, director comercial para a Ibéria e director de transformação de negócios.