Detido por tentar condicionar acção da polícia em Vila Franca de Xira

Indiciado da prática do crime de resistência e coacção sobre funcionário o detido foi notificado para comparecer no Ministério Público

Um homem de 32 anos de idade foi detido por tentar agredir um polícia em Vila Franca de Xira quando foi abordado na sequência de informações de que estava a provocar desacatos na via pública. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o homem está indiciado da prática do crime de resistência e coacção sobre funcionário.

Segundo a PSP, os polícias tiveram conhecimento de que um individuo estava a provocar desacatos na rua. “À chegada, foram informados pelos cidadãos que o suspeito já havia danificado a porta de um prédio e agredido um homem que o abordou”, refere o comando metropolitano. Os polícias tentaram o diálogo com o suspeito, que segundo a PSP se encontrava mesmo alterado, sem motivo aparente.

Refere a PSP que “sem que nada o fizesse prever, o suspeito tentou desferir um impacto na zona do peito, no sentido de condicionar a acção do polícia, motivo pelo qual foi manietado e dada voz de detenção”. Depois foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público de Vila Franca de Xira.