IP assegura que Linha Ferroviária de Alta Velocidade mantém traçado apesar do novo aeroporto

A localização do novo aeroporto na margem sul do Tejo não afectará o projecto da Linha Ferroviária de Alta Velocidade (LAV) entre Porto e Lisboa, garante a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, a solução para a LAV já estava prevista antes da decisão sobre a localização da futura infraestrutura. “O projecto da LAV não é em nada alterado com o novo aeroporto. Esta reflexão já estava feita”, afirmou o responsável em Vila Franca de Xira, durante a reunião sobre a evolução do projecto de modernização da Linha do Norte no troço entre Vila Franca de Xira e Alhandra.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE