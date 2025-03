Os guardiões do Paul da Gouxa em Alpiarça

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça foi fundada a 8 de Março de 2024 e tem contribuído para a protecção, estudo e divulgação do património natural do concelho, desenvolvendo actividades de sensibilização e educação ambiental, com incidência na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa. Em 2024, a associação levou ao paul cerca de 250 alunos e precisa que aos 150 sócios se juntem mais para dar continuidade ao trabalho. Os próximos objectivos são tornar-se numa organização não-governamental e obter o estatuto de utilidade pública.

A história da associação leva-nos a recuar 17 anos, quando a bióloga Ana Mendes, cuja investigação sustentou a constituição da reserva, precisando de fazer o seu doutoramento, propôs à Câmara de Alpiarça a reabilitação de um espaço de exploração de inertes e depósito de lixo na zona do Paul da Gouxa, onde há uma turfeira que guarda material vegetal desde há nove mil anos. Um património raro na Europa pela dimensão, com cerca de nove metros de profundidade, ocupando 90 dos cerca de 140 hectares da reserva. Foi criado um espaço interpretativo com os respectivos trilhos e placas ilustrativas da fauna e da flora observáveis e no espaço da exploração de inertes foram reintroduzidas espécies autóctones, com a multiplicação vegetativa das plantas que lá existiam, sobretudo o salgueiro-negral, explica a O MIRANTE Joaquim Nascimento, presidente da associação.

Joaquim Nascimento, professor de educação física até 2005, tinha como passatempo a observação de borboletas nocturnas e há cerca de sete anos, com amigos amantes de fotografia, começou a recuperar o espaço interpretativo, a recolher lixo e a fotografar aves e a vegetação. A ideia de uma associação foi maturando, foi conhecendo pessoas de várias áreas e trouxe de volta a bióloga Ana Mendes. Paulo Rocha, gráfico freelancer que realiza a monitorização no Paul de Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, com o objectivo da classificação, foi outro dos que se juntou à associação.

Especialista em insectos da Ordem Odonata (libélulas e libelinhas) visitava o Paul da Gouxa desde 2019 e em pouco mais de um ano de monitorização com Filipe Galante, especialista em avifauna, o número de aves identificadas e validadas passou de 91 para 171. As descobertas mais significativas, segundo Paulo Rocha, foram duas espécies de libelinhas, uma ninfa e uma libelinha-de-mercúrio, esta última com estatuto de protecção europeia, assim como um núcleo de funcho limão (planta), pela primeira vez a sul do rio Tejo.

Pesca desportiva na reserva é um problema

Paulo Rocha defende que a classificação altera comportamentos, mas que a pesca desportiva é o maior problema na reserva do Paul da Gouxa, relatando que alguns pescadores cortam arbustos, abrem caminhos e deixam lixo. E também há ainda quem atire animais mortos para as valas do paul, cabendo à associação esse trabalho de sensibilização e colaboração, ainda que informal. Recorde-se que a Câmara de Alpiarça e a Quinta da Atela têm, desde 25 de Agosto de 2023, uma gestão bipartida da reserva, dado que 75% dos terrenos da reserva pertencem à Quinta da Atela e o restante ao município.

O Paul da Gouxa, além do material vegetal de extrema importância, aloja diversas espécies animais, como corujas das torres, mochos-galegos, milhafres pretos, águias de asa redonda, águias calçada, bufos-reais, raposas, lontras, papalvos, doninhas, ginetes e saca-rabos. É também um importante refúgio migratório de aves e de nidificação.

A comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas este ano constituiu um marco na história da associação com visita às zonas húmidas emblemáticas de Alpiarça – Quinta da Atela, Paul da Gouxa, Parque do Carril e Quinta da Lagoalva de Cima – entre outras actividades.

Pequenos exploradores

Paulo Rocha e Teresa Fonseca, professora e especialista em flora e zonas alagadas, desenvolvem actividades relacionadas com o currículo escolar, e não só, essencialmente no Paul da Gouxa, permitindo às crianças serem pequenos exploradores. Há actividades de orientação em pequenos grupos, sempre com a indicação para não pisarem as plantas. Uma das experiências é libertarem as aves após a anilhagem. Têm fichas para preencher e a ideia é regressarem ao paul em anos seguintes e sensibilizarem a família.