Projecto para transformar centro histórico de Abrantes entra na fase final

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, adiantou na última reunião de câmara que o Bairro Digital Comercial de Abrantes está na fase final de implementação e que em breve vai ser feita a apresentação pública do projecto. O autarca afirma que a iniciativa visa dinamizar o comércio local do centro histórico da cidade, oferecendo ferramentas digitais e inovadoras aos comerciantes e a todas as pessoas que visitam o espaço. De momento, o projecto tem já diversas valências concluídas, afirmando Manuel Valamatos que todas as vertentes devem estar em pleno funcionamento no mês de Maio deste ano.

Uma das valências do projecto é a conectividade Wi-Fi, que de momento já está acessível gratuitamente a toda a população na zona do centro histórico, estando instalados 13 dos 18 pontos de acesso ao serviço Wi-Fi. A iniciativa conta também com uma plataforma online, que permite que os comerciantes tenham a sua própria loja digital onde poderão ter à venda os seus produtos em qualquer parte do mundo, estando a plataforma em fase final de testes.

Com vista a monitorização do tráfego no centro histórico, estão também já instalados 12 pontos de controle, que permitem analisar a afluência de pessoas e veículos e saber quais são as zonas, dias e horas de maior afluência ao longo do ano. Estão também a ser instalados sensores que permitem identificar em tempo real a disponibilidade de lugares de estacionamento, afirmando o presidente da câmara que ambas as valências são ferramentas fundamentais para a gestão do espaço público, estando todas as informações disponíveis na app Abrantes 360.

O projecto contempla ainda a instalação de MUPIs digitais, que fornecem informações úteis sobre o comércio local, eventos, agenda cultural e serviços públicos, e a instalação de cacifos inteligentes, que permitem que os clientes possam recolher as suas compras a qualquer hora do dia ou da noite, sem precisar de se ajustarem aos horários das lojas. Os cacifos vão estar colocados em espaço público e actualmente já estão sete MUPIs digitais instalados no centro histórico. O presidente da câmara adianta ainda que antes da apresentação pública do Bairro Digital Comercial, todos os comerciantes terão direito a uma formação estruturada com áreas de ensino seleccionadas sobre todas as vertentes, abrindo as inscrições este mês de Março. Designado como “Agora Abrantes”, o projecto é uma parceria entre a Câmara Municipal de Abrantes e a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Abrantes, Constância, Mação, Sardoal e Vila de Rei e conta com um investimento de cerca de 800 mil euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).