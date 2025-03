Sono: a raiz do problema para o cansaço que não pode ser encarada como luxo

Gustavo Reis, mestre em patologia do sono e director do Serviço de Pneumologia e do Departamento de Medicina da ULS Lezíria. André Pedro procurou ajuda e foi diagnosticado com um dos 80 distúrbios do sono

Dormir não é um luxo, mas uma necessidade biológica que se não for respeitada tem consequências profundas na saúde física e mental, alerta o especialista em patologia do sono, Gustavo Reis. O Dia Mundial do Sono assinalou-se a 15 de Março.

André Pedro não sabe quando é que começou a dormir mal. Durante anos normalizou o acordar sem energia, sem vontade de enfrentar o dia porque, afinal, tinha dormido as oito horas recomendadas por noite para um sono reparador. Achava que era dele, que era assim porque tinha engordado demasiado e, por isso, não procurava ajuda. Mas começou a ser cada vez mais difícil encarar as manhãs. “Era uma sensação desgastante. Imagine um telemóvel a tentar funcionar com 1% de bateria, era isso”. Mas o telemóvel desligava-se e André não. Tinha de trabalhar e lidar com o seu próprio estado de cansaço permanente, de ansiedade e de uma irritabilidade constante e veloz.

Surdo desde os oito meses, devido a uma meningite, e casado com uma mulher surda, foram as queixas da filha do casal, de que o seu ressonar era “muito alto”, que o despertaram para a possibilidade de ter um problema. E aí lembrou-se do conselho que já a sogra lhe tinha dado num dia em que foi dormir a sua casa: “disse várias vezes para eu ir ao médico, mas ignorei”. Foi numa consulta com a médica de família que acabou encaminhado para a especialidade e, em Agosto de 2023, foi diagnosticado com apneia do sono. Havia noites em que “parava de respirar um minuto durante o sono”.

A apneia obstrutiva do sono, mais predominante no sexo masculino, é um dos mais de 80 distúrbios do sono catalogados na Classificação Internacional de Distúrbios do Sono e “um dos mais graves, pelo risco cardiovascular e de acidentes associado”, explica a O MIRANTE o especialista em patologia do sono, Gustavo Reis, a propósito do Dia Mundial do Sono, que se assinalou a 15 de Março. A narcolepsia, a insónia crónica grave, as parassonias violentas e as hipersónias centrais são outros dos distúrbios e, apesar de nem todos terem cura definitiva, a maioria pode ser eficazmente tratada e controlada com abordagens personalizadas, permitindo melhorias significativas na qualidade de vida, diz o especialista.

No caso de André Pedro, residente em Santarém, bastou ter a máquina CPAP - dispositivo concebido para tratar a apneia do sono - para sentir uma diferença enorme, logo nas primeiras semanas. “No início estranhei acordar com tanta energia, sentia-me demasiado motivado e animado”, recorda. Foi assim que percebeu que a raiz do problema para o seu cansaço extremo não era o peso a mais na balança mas o sono.

Privação de sono pode ser fatal

O director do Serviço de Pneumologia e do Departamento de Medicina da Unidade Local de Saúde da Lezíria, também a exercer no Hospital CUF Santarém, refere que “na sociedade moderna damos pouca importância ao sono” e “valorizamos excessivamente a produtividade contínua, muitas vezes sacrificando este pilar fundamental” para a saúde. “O sono não é um luxo, mas uma necessidade biológica essencial para o funcionamento adequado do organismo. A sua negligência tem consequências profundas na saúde física e mental, sendo um elemento tão importante quanto a alimentação equilibrada e o exercício físico regular”, afirma o médico que ao longo dos últimos 12 anos a exercer em Santarém acompanhou mais de cinco mil pessoas com distúrbios do sono.

Gustavo Reis alerta que “a privação total de sono pode ser fatal”, devido à “deterioração progressiva das funções cognitivas, imunitárias e metabólicas” que, por sua vez, podem “levar à falência múltipla de órgãos”. Mas, sublinha, “mesmo antes deste ponto extremo, a privação severa de sono compromete gravemente a saúde e o funcionamento normal”.

A memória, “em todas as suas dimensões temporais” é uma das funções afectadas pela falta de sono. A curto prazo, explica, compromete a atenção, concentração e a formação de novas memórias. A médio prazo, prejudica a consolidação das memórias, processo que ocorre principalmente durante o sono profundo. A longo prazo, investigações recentes estabeleceram uma ligação clara entre o sono inadequado crónico e um risco aumentado de desenvolver demência, incluindo doença de Alzheimer, e outras patologias neurodegenerativas.