Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na zona do cruzamento de Atalaia com a Póvoa da Isenta, concelho de Santarém, provocou três feridos.

Acidente com três feridos na Póvoa da Isenta

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na zona do cruzamento de Atalaia com a Póvoa da Isenta, concelho de Santarém, provocou três feridos, dois deles encarcerados, segundo informação dos Sapadores Bombeiros de Santarém. O acidente ocorreu esta quinta-feira, 27 de Março, cerca das 15h55. No local os feridos foram assistidos pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e pelos Sapadores de Santarém.