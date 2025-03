Casas devolutas no Entroncamento são um perigo para a saúde pública

Os autarcas do executivo municipal do Entroncamento estão preocupados com o avançado estado de degradação de vários imóveis na cidade. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, afirmou que existem processos a decorrer para atenuar o problema, mas sublinha que muitos dos edifícios são propriedade privada e isso dificulta o trabalho da autarquia. Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega, agora independente, lamentou “as ruínas” na rua Afonso de Albuquerque e na rua Elias Garcia que obrigaram à colocação de fitas e grades pela Protecção Civil. Segundo o autarca, esta medida não é uma solução segura e eficaz para a saúde pública, uma vez que os cidadãos ficam sujeitos à ocorrência de uma tragédia.

O vereador Rui Madeira (PSD) chamou à atenção para o mau estado dos imóveis no Largo das Vaginhas, afirmando que existe na zona um edifício que desabou parcialmente. O autarca afirmou que há vários edifícios em mau estado na cidade e exige que o problema seja resolvido dentro dos limites da lei. “A zona das Vaginhas é um local de referência no concelho e o estado em que se encontra não é digno. É importante resolver este problema porque fica uma má imagem do nosso concelho”, vincou. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, afirmou que há processos a decorrer para resolver as situações, nomeadamente no que toca à estrutura em ruínas perto do centro de saúde. A autarca adiantou que a câmara deliberou dar seis meses ao proprietário para proceder à demolição, mas o dono tem pedido a prorrogação do prazo. Ilda Joaquim afirmou que a câmara vai continuar a acompanhar a situação, sublinhando que muitos dos imóveis são propriedades privadas e por isso não é fácil “obrigar” os proprietários a intervir.