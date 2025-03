Dar sangue: o gesto solidário que pode salvar até três vidas

Dar sangue é um gesto simples que não sai do bolso e que pode salvar vidas, as palavras são do dador de segunda vez, André Valentim, de Torres Novas, que participou na última terça-feira, 25 de Março, na recolha fixa mensal da Associação de Dadores de Sangue de Torres Novas, que O MIRANTE acompanhou. Foram 36 os que se deslocaram à associação para ajudar a salvar vidas de outros, dos quais três deram sangue pela primeira vez.

No dia em que se assinala o Dia Nacional do Dador de Sangue, esta quinta-feira, 27 de Março, a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue quer que o Governo crie novos incentivos para os dadores e disponibilize mais profissionais de saúde para responder às solicitações de colheitas, disse hoje o presidente à agência Lusa.

Dar sangue é um gesto altruísta que pode salvar até três vidas, refere o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, explicando que podem dar sangue as pessoas que se encontrem bem de saúde, tenham hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 50 kg e idade entre os 18 e os 65 anos. Os homens podem dar sangue de três em três meses e as mulheres de quatro em quatro meses

