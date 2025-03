Director-geral da Tejo Ambiente ouviu das boas

A Assembleia Municipal de Tomar reuniu para uma sessão extraordinária no passado sábado, dia 22 de Março. Em discussão esteve o aumento de tarifários da Tejo Ambiente para o ano de 2025, assim como as vantagens e desvantagens da empresa para o concelho de Tomar. A sessão contou com a presença do director-geral da Tejo Ambiente, José Santos, que respondeu às críticas vindas da maioria dos eleitos. Entre muitas insinuações, destacam-se as críticas à forma como a empresa tem trabalhado desde a sua criação, assim como os preços da água, saneamento e recursos, mas também a falta de água em algumas localidades de Tomar.

A bancada do PSD, através do deputado João Tenreiro, começou por referir que a sessão extraordinária, convocada a pedido do seu partido, tinha como objectivo esclarecer dúvidas que o presidente da câmara “nunca conseguiu esclarecer”. O deputado social-democrata lamentou a falta de investimentos pela empresa na contagem de água: “foi por isso que chumbámos o novo tarifário”, sublinhou. João Tenreiro acusou ainda o presidente da câmara e a direcção da empresa de serem os únicos responsáveis pelo aumento dos tarifários.

O deputado Francisco Tavares (CDS) também criticou os preços elevados na cobrança da água, referindo ainda que foi pedida uma auditoria à empresa que “não deu respostas nenhumas”. Américo Costa, deputado do partido Chega, afirmou que Tomar está a ser prejudicado pelos custos da Tejo Ambiente: “as perdas de água reflectem o mau funcionamento da empresa, corremos o risco de que o aumento nos tarifários só sirva para prejudicar o consumidor”, disse. A CDU, representada por Bruno Graça, mencionou que as autarquias estão a pagar mais por serem accionistas da empresa: “este é um projecto que não defende os interesses dos tomarenses, o aumento dos tarifários não passa de uma manobra para cobrir dívidas e aumentar a tesouraria”, acusou. Também o deputado do Bloco de Esquerda, Paulo Mendes, disse que o aumento de tarifários “não passa de uma tentativa desesperada de amealhar receita passando a decisão para as assembleias municipais”.

Na resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), começou por dizer que os presidentes de câmara parceiros da Tejo Ambiente se sentiram “ofendidos e enxovalhados” pela Assembleia Municipal de Tomar na sessão anterior. O autarca deixou ainda uma mensagem para os trabalhadores da Tejo Ambiente. Estamos em ano de muita politica: as críticas por parte da oposição não pretendem atacar a Tejo Ambiente, mas sim o partido que está no poder.

O director-geral da Tejo Ambiente, José Santos, reconheceu que a empresa começou assente em erros, desde logo pelos dados incorrectos que constaram no Estudo de Viabilidade Económico-Financeira. José Santos referiu também que o peso específico da factura média da Tejo Ambiente é ligeiramente mais baixo em Tomar do que em 2019 (antes da criação da Tejo Ambiente). “Tomar baixou em 20% a factura da água em comparação com 2019”, disse o director-geral, acrescentando que a empresa necessita de receita, referindo que entre 2020 e 2024 os resultados líquidos da empresa ainda foram negativos.

Recorde-se que a proposta de novo tarifário da Tejo Ambiente foi chumbada na última Assembleia Municipal Ordinária de Tomar. Em causa estava uma alteração ao tarifário com aumentos de 2,1% na água e saneamento e 2,92% para os resíduos. Os autarcas deixaram palavras duras para a gestão da empresa intermunicipal que opera em seis municípios do Médio Tejo.